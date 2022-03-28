Rusya açıklamıştı… Ukrayna’nın doğusunda yeni hamle! / 28.03.22

Rusya Ukrayna savaşında 32’nci günde çatışmalar devam ediyor. Geçtiğimin günlerde Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri harekatın ilk etabının tamamlandığı belirtilmişti. Rus ordusunun Ukraynanın doğusundaki Luhansk bölgesinin yüzde 93ünü, Donetsk bölgesinin de yüzde 54ünü kontrol altına aldığını açıklamasının ardından bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Luhansk’taki Rus yanlısı ayrılıkçıların, Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyecekleri açıklandı.