Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında önemli açıklamalar / 25.02.22

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili soruları da yanıtladı. Lavrov, Avrupa ve ABDye sert tepki gösterdi, Biz Ukraynada yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor. Ukraynayı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın. dedi.