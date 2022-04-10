Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı / 10.04.22

Ukraynanın Başkenti Kieve yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Borodyanka, Rus kuvvetlerinin çekilmesinin ardından SABAH tarafından görüntülendi. Ukrayna yetkililerin açıklamalarına göre Borodyanka, Başkent Kiev bölgesinde en fazla can kaybının yaşandığı yer. Bölgede bulunan 29 binadan 21i Rusyanın bombardımanında büyük zarar görürken, 8i de tamamen yıkıldı. Rus askerlerin bölgeden çekilmesinin ardından bombalanan binalarda enkaz kaldırma ve arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, enkazın altında ne kadar sivil olduğu ise bilinmiyor.