Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk mesaj! 'Karadeniz tedbirleri paketi' vurgusu! İki ülkeye çağrı! / 22.02.22

Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğandan son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan, Vladimir Putinin, Donetsk ve Luhanks bölgelerinin bağımsızlığını tanıması sonrası ilk kez değerlendirmede bulundu. Rusya Ukrayna krizinin tırmanmasından endişe duyduklarını belirten Erdoğan, Rusyanın adımını, Kabul edilemez olarak nitelendirdi. Türkiyenin Karadeniz ülkesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle tedbirlerin alındığını da söyledi. İşte Başkan Erdoğanın Afrika ziyaretinde uçakta gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar...