Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM'den flaş açıklama: Ne pahasına olursa olsun engellenmeli / 22.02.22

Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin, Ukraynanın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Birleşmiş Milletler BM Güvenlik Konseyi konuyla ilgili olarak; Türkiye saati ile bugün 05.00te acil toplandı. BM Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.