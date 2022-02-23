Rusya Ukrayna krizi savaşla mı sonlanacak? Rus tanklarının girdiği o şehir akıllara CNN'in skandal hatasını getirdi / 23.02.22

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili olumlu bir gelişme yaşanmazken, Rusya lideri Putin tarafından geçtiğimiz akşam yapılan açıklamalar tansiyonu daha da yükseltiyor. Putinin sözde bağımsız Donbetsk ve Luhansk şehirlerini tanıyacağını ifade etmesinin ardınadn tüm dünyadan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa, Rusyaya karşı yaptırım kararlarına rağmen Reuters gibi haber ajanslarının paylaştığı uydu görüntülerine göre Rusya sınıra asker yığmaya devam ediyor. Öte yandan sabah karşı gelen görüntüler de ise Rus tankalarının Ukrayna şehri Haskova girdiği görüldü. Bu eylem CNNin aylar önce yaptığı skandal bir hatayı akıllara getirdi.