Rusya Ukrayna krizinde açıklamalar peş peşe geliyor! Lavrov '16 Şubat' iddialarına son noktayı koydu: Bilgi terörü... / 15.02.22

SON DAKİKA HABERİ: Rusya-Ukrayna krizinde sular giderek ısınırken açıklamalar da peş peşe geliyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat görevlerini tamamlayan bazı birliklerin üslerine döndüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığının ardından bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharovadan geldi. Zaharova, 15 Şubat 2022, Batının savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. dedi. Son açıklama ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yapıldı. Lavrov, Ukraynayı işgal iddiaları bilgi terörizmidir dedi. İşte son dakika haberinin detayları...