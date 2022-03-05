Rusya Ukrayna savaşı 10. günüde... Silah teslim evrakları ortaya çıkardı! Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamışlar / 05.03.22

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna svaşı 10. gününde de devam ediyor. Rus saldırılarına karşı, Ukrayna cephesi de özellikle NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin verdikleri mühimmatlarla karşı koyuyor. ABD medyasında yer alan bir haber ise bu yardımların Rusya Ukrayna savaşı başlamadan seneler önce verilmeye başlandığını ortaya koydu. Habere göre ABD yönetimi bir çok füze, hava sistemleri gibi mühimmatları 2018den beri Ukraynaya gönderiyor. ABD medyası bunu, Ukraynayı bir şehir savaşına hazırladılar olarak duyurdu...