Rusya-Ukrayna savaşı bir gerçeği yeniden ortaya çıkardı: Batının 'medeniyet' iki yüzlülüğü! / 02.03.22

Rusya-Ukrayna savaşı ile batının iki yüzlü, ırkçı ve islamofobik yaklaşımları bir kez daha gözler önüne serildi. Ukraynada yaşanan dramın ardından 600 binden fazla kişi ülkesinden komşu Avrupa ülkelerine doğru yola çıktı. Bu acı yolculuk ise; Suriye, Irak ve Afganistan bölgelerindeki mülteci dramlarını hatırlatırken, batı basınının iki önemli TV kanalı BBC ve CBS Newsteki skandal ifadeler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ukraynadaki insanların, sarı saçlı - mavi gözlü ve medeni olduğu vurgusunun yapıldığı açıklamalarda, müslüman ülkelerde yaşayan ve mülteci konumuna düşen insanlara da geri kalmış benzetmesi yapıldı. Sabah.com.tr olarak; Batının bu iki yüzlü tavrı ile ilgili Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve İlahiyatçı Ali Rıza Temel ile konuştuk.