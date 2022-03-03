Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye / 03.03.22

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 8inci gününe girerken, Emekli Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.trye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiyenin Rusya ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını ifade eden Pekin, SİHAlar üzerinden yaratılmak istenen fay hattına dikkat çekti. Pekin, Bu SİHA konusunun sık sık konuşulması, ısıtılıp gündeme getiriliyor olması çok tehlikeli. İlişkileri bozabilir. dedi. Pekin, Türkiyenin iki tarafla görüşebilen tek ülke olmasının önemine vurgu yaptı, Türkiyenin iki taraf arasında stratejik önemi çok büyük. Tansiyonun düşmesinde büyük sorumluluğumuz olacak. ifadelerini kullandı. Pekin, Türkiyenin hava sahası dışındaki tüm hava sahalarının Rusyaya kapalı olmasının da görüşmeler için Türkiyeyi öne çıkarabileceğini söyledi.