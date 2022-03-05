Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı! / 05.03.22

Rusya Ukrayna savaşı 10’uncu gününde şiddetlenerek devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rus kuvvetleri başkent Kiev’e olan ilerleyişlerini sürdürürken Ukrayna Devlet Lideri Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO’ya yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Devam eden savaşta NATOyu aktif aksiyon göstermemekle suçlayan Zelenskiy, Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek sözleriyle dünya gündemine oturdu. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından yeni bir hamle ABD’den geldi. ABD’nin B-52 Stratofortress bombardıman uçakları, NATOnun doğu kanadı üzerinde uçtu. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum.