Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar / 02.03.22

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Batının Bayraktar TB-2 SİHA ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden sergilediği tutum dikkat çekiyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rusya ile Türkiyenin karşı karşıya getirilmek istendiğini, çok ciddi bir manipülasyon olduğunu söyledi. Ağar, Biz uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülke savunma sanayii alanında bir işbirliği yaptık. Ukraynaya bu silahları sattık. Ukraynada savunma hassasiyeti çerçevesinde, kendi iradesi ile bu silahları kullanıyor. Batının Ukraynaya verdiği onlarca ağır silah var, bunlarla yapılan operasyonlar bu şekilde köpürtülmüyor. Ukraynanın işgaline izin verenler, şimdi yüksek perdeden Türkiyeyi ateşin içine itici, çekici cümleler kuruyorlar. dedi.