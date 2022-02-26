Rusya Ukrayna savaşında NATO’dan flaş hamle! Bir ilk olacak! / 26.02.22

Son dakika haberi… Rusya Ukrayna savaşı üçüncü gününde devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülke genelinde tüm gece süren çatışmalar sabah saatlerinde de devam ederken Ukrayna’ya NATO’dan destek geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “Silahları bırakmayacağız, vatanımızı savunacağız” açıklamasının ardından NATO yeni bir duyuru yayınladı. NATOnun caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirdiği, 40 bin askerden oluşan Mukabele Kuvveti’nin Doğu Avrupa’ya gönderileceği açıklandı.