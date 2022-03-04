Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Alman dergiden olay iddia! Ukrayna'ya kullanılamaz füzeler gönderildi / 04.03.22

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde devam ediyor. Yapılan ikinci müzakere görüşmeleri de sonuç vermeyince iki tarafta da kayıplar verilmeye devam ediyor. Öte yandan NATO ve Avrupa ülkelerinin Ukraynaya füze desteği de sürüyor. Ancak Alman dergiden bu yardımlarla alakalı bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Almanyanın Ukraynaya yardım amaçlı gönderdiği füzeler tam 35 yıllık ve kullanılamaz durumda. Almanyanın bu skandal hamlesi, “Federal hükümet için büyük bir utanç” olarak değerlendirildi.