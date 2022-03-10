Rusya Ukrayna savaşında yeni iddia! ABD büyük tehlikeyi açıkladı / 10.03.22

Rusya Ukrayna savaşında 15’inci gün yaşanırken, Ukrayna’nın birçok kentinden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rus kuvvetlerinin bombardıman atakları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sivillerin tahliyesi için 6 kentte insanı yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı. Son olarak Rusya, Ukraynada 2 bin 800ü aşkın askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyururken ABD kanadından ortaya atılan yeni bir iddia şoke etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sık sık yalan haber ve spekülasyon yapmaklar suçladığı ABD, bu kez Rusyanın Ukraynada kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini duyurdu.