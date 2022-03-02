Rusya-Ukrayna savaşının acı yüzü! Kiev'deki hüzün garı / 02.03.22

Suriyede TSKnın terörle mücadele operasyonlarından Karabağ Savaşına kadar ateş hattında sıcak çatışmalara şahitlik eden SABAH muhabiri Uğur Yıldırım bu kez de Rus kuşatması altındaki Kievde halkın nabzını tuttu:. Bir savaş muhabirini gittiği bölgelerdeki çatışma seslerinden, savaş makinelerinden, bombalardan, füzelerden daha çok etkileyen tek şey insanların yüzlerindeki hüzün ve çaresizlik. Kiev Garına akın eden binlerce insan bugüne kadar belki de hiç ayrılmadıkları kentlerini terk etmenin üzüntüsünü yaşıyor. Garda konuştuğumuz Vasili amcanın Evimden ilk kez ayrılıyorum. Güzel Kiev seni terk ediyoruz ama bir gün döneceğiz sözleri yüreğimi sızlatıyor.