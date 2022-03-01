Rusya Ukrayna savaşının acı yüzü! Ölen Rus askerinin kan donduran son sözleri! / 01.03.22

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşından korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaşın 6’ncı gününde barış umutları rafa kalkarken Rusya Ukrayna’ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Ukrayna ordusu, gönüllülerle birlikte Rus kuvvetlerine karşı savaşırkenyaşanan kayıplar da giderek artıyor. Rusya, başta Kiev ve Harkov olmak üzere birçok kentte sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini bombalarken Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi’nin kürsüden yaptığı bir paylaşım savaşın acı yanını gözler önüne serdi. Ukrayna’da ölen bir Rus askerinin ölmeden öne annesine yazdığı son mesajları okuyan Sergiy Kyslytsya, o anlarda dünya gündemine damgasını vurdu.