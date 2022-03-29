Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich detayı... / 29.03.22

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 34üncü gününe girerken, müzakereler İstanbula taşındı. Dolmabahçede Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, kritik zirveden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, tarafların sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi, dünyanın müjdeli haber beklediğini belirtti. Erdoğan, daha sonra heyetler ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Rus ve Ukrayna heyeti tarafından ayakta alkışlandı. Öte yandan kritik toplantıya ABD ve Avrupanın yaptırım listesine aldığı Rus Oligarklar arasında yer alan Roman Abramovich de katıldı.