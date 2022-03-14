"Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye masaya oturtabilir!" Baş döndüren diplomasi trafiği! Japon bakan geliyor... / 14.03.22

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Türkiyede baş döndüren diplomasi trafiği sürüyor. Antalyada gerçekleştirilen Rusya Ukrayna zirvesinden sonra taraflardan Putin ve Zelenskiy görüşmesi açıklamaları geliyor. Bugün, Almanya Başbakanı Olaf Scholzun Türkiyeye gelmesi beklenirken edinilen son dakika habere göre Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashinin Türkiyeyi ziyaret edeceği açıkladı. Ziyaret öncesi Japon basınında yer alan haberlerde ise, iki ülkeyi Türkiyeninmasaya oturtabileceği ifadeleri yer aldı.