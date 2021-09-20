Rusya'da üniversitede kanlı saldırı! Şoke eden görüntüler... Ölü ve yaralılar var / 20.09.21

Sabah

Son dakika bilgisine göre Rusya'nın Sibirya bölgesinden dehşet görüntüleri geliyor. Ülkenin Sibirya bölgesinde Perm Üniversitesi'nde kanlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Sosyal medyaya düşen görüntülerde saldırganın okula geliş anı ve öğrencilerin canlarını kurtarmak için binadan atladığı anlar var. Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. Saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...