Rusya'dan çarpıcı iddia | Ukrayna'nın Karadeniz'de döşediği mayınlar diğer ülkelere sürüklenebilir / 20.03.22

Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken barış müzakereleri de kuvvetleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Artık barışla daha çok ilgileniyoruz açıklamalarında bulunmuştu. Tüm dünya bölgede yaşanan gelişmeleri takip ederken Rusyadan flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığı kaydedildi. Açıklamada,Mayınların İstanbul Boğaz’ına ve Akdeniz havzası sularına sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez denildi.