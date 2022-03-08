Rusya’dan şoke eden iddia! ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’ / 08.03.22

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken geçtiğimizi gün Rusya tarafından ortaya atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Rusya, Ukrayna’nın ABD kaynaklı fonlarla ülkenin birçok noktasında toplamda 30 tane yasaklı biyolojik ve kimyasal laboratuvarlar kurduğunu iddia etmişti. Rus basınına yansıyan haberlerin ardından yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve ABDnin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini iddia ederek çarpıcı detaylar verdi.