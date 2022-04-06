Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli / 06.04.22

Rusya Ukrayna savaşı Ukraynanın başkenti Kiev yakınlarındaki Buçadan gelen ceset görüntülerinin dünyanın gündemine oturmasıyla devam ediyor. Yaşanan acı dolu ölümler için Rusya ve Ukrayna tarafları birbirini suçluyor. Öte yandan dün Rusyadan bir kez daha yaşananlara dair yalanlama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukraynanın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin uydurulmuş olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.