Rusya’nın Ukrayna planlarında yeni iddia! 'Bu bir tuzak!' / 26.03.22

Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Rusya Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamayla Ukrayna’daki operasyonlarının ilk etabını tamamladığını duyurmuştu. Askeri operasyonlarda hayatını kaybeden Rus askeri sayısının, Ukrayna’nın açıkladığı rakamların çok altında olduğu söylenirken, Rus ordusunun yeni hareket planının merkezinde Donbass bölgesi olduğu da açıklandı. Rusya’nın flaş açıklamalarının ardından Batılı savaş analistleri, Rusya’nın yeni harekat planına dair uyarılarda bulundu.