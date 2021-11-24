'Saadet zinciri' yöneticileri suçu birbirlerine attı! İşte şaşkına çeviren detaylar / 24.11.21

İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen ve 60 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarılan saadet zinciri operasyonunda, tutuklanan CEO ve 4 yöneticinin ifadeleri ortaya çıktı. 3 bin 200 kişiyi mağdur eden şüphelilerin suçu birbirlerine attıkları öğrenildi. Örgütün CEOsu olan T.B.nin lüks otellerde düzenlenen lansmanlarda konuşmaları yapan kişi ve saadet zincirinin yüzü olduğu belirtildi. Bu arada, şüphelilerin 2018 yılında Ankaranın Bala ilçesinde Çiftlik Bank gibi bir projeyi hayata geçirmek için mağdurlardan para topladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projeyi hayata geçiremedikleri ifade edildi.