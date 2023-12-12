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SABAH dijital telif yasası dosyasını açtı! ABD’li ve Kanadalı uzmanlar anlattı: Google yasa çıkmasın diye para dağıtıyor! / 12.12.23

SABAH dijital telif yasası dosyasını açtı! ABD’li ve Kanadalı uzmanlar anlattı: Google yasa çıkmasın diye para dağıtıyor! / 12.12.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

SABAH dijital telif yasası dosyasını açtı! ABD’li ve Kanadalı uzmanlar anlattı: Google yasa çıkmasın diye para dağıtıyor! / 12.12.23

Sabah 03:27
02

Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştı! Yoğun bakıma kaldırıldı / 12.12.23

Sabah 02:19
03

İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu! / 12.12.23

Sabah 01:34
04

CHP’li Talih Özcan’dan skandal açıklamalar! Vatandaşa hakaret etti: Gerici yobaz! / 12.12.23

Sabah 02:22
05

50 vaadinden 5’ini yaptı / 12.12.23

Sabah 01:02
06

Asgari ücret pazarlığı başladı: 3 senaryo masada / 12.12.23

Sabah 01:03
07

En kısa sürede en çok insanı katlet kalanları çöle sür! / 12.12.23

Sabah 00:45
08

Enflasyon 2026’da tek haneye inecek / 12.12.23

Sabah 01:15
09

Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp / 12.12.23

Sabah 01:34
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