SABAH, FETÖ'nün yurtdışından para transferini deşifre etti! Esnaf oyununa darbe / 04.07.22

Fetullahçı Terör örgütü halen aktif olarak istihbarat örgütlerinin kullandığı yöntemlerle örgütün tabanını canlı tutmak, faaliyetlerine devam etmek için farklı kılıklar, yöntemlerle çalışıyor. Bunun en canlı örneği Ankara Emniyetinin güncel yapılanmaya yönelik özel ekip tarafından aylarca süren ve yüz tanıma sistemleri gibi özel yöntemler kullanılarak deşifre edildi. Örgüt üyesi olmayan ancak, seyahatleri dikkat çekilen bir kişinin istihbarat birimleri tarafından yapılan takibinde FETÖnün kuryesi olduğu deşifre tespit edildi.