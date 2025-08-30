SABAHın 2,5 yıl önce gündeme taşıdığı İstanbul Adliyesi’ndeki skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Avukat Aydın M.’nin, milyon dolarlık davayı kazanabilmek için mübaşire bin lira rüşvet vererek dosyayı çıkarıp içine sahte imzalı 1.5 milyon dolar tutarında senet yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Rüşvetle dosya kaçırıp içerisine sahte senet koyduran avukat Aydın M., dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Aynı avukatın daha önce de Emirgan’daki köşkünde yaşayan yaşlı bir kadını kandırarak tüm mal varlığını üstüne geçirdiği ortaya çıktı.