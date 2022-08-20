Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP’ye yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütüne bağlı sözde “İntikam Hücresi” üyelerinin; güvenlik güçleri tarafından Ağrı’da çıkan çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirilen bir teröristin sözde intikamını almak için harekete geçtikleri tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri hücreyi tespit etti; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise operasyonla çökertti. Sözde intikam amacıyla polislere ve polis noktalarına yönelik terör saldırısı planlayan teröristler; İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen ve dört kişinin gözaltına alındığı Hücre Evi’nde bir el bombası, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Operasyon anlarının yansıdığı görüntülere ve tüm ayrıntılara SABAH ulaştı.