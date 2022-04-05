SABAH savaşın kırılma noktasını görüntüledi! Bucha'da sivillerden Türkiye'ye teşekkür / 05.04.22

Başkent Kiev, Irpin, Bucha ve Gostomel tamamen Rus kuvvetlerinden temizlendi. Söz konusu bölgelerde savaşın yaraları sarılmaya başlanırken, Bucha şehrinde savaşın kırılma noktası SABAH tarafından görüntülendi. Bucha şehir merkezinde bulunan caddede Rus kuvvetlerine ait 24 tank ile zırhlı aracın imha edilmesiyle şehirde savaşın seyri Ukrayna askerlerinin lehine döndü ve Rus kuvvetleri bölgeden tamamen çekildi. Şehrin Rus kuvvetlerinden temizlenmesiyle rahat bir nefes alan Bucha sakinleri ise, SABAH muhabirinin çelik yeleğindeki Türk bayrağını görünce sevinçlerini dile getirerek Türkiyeye teşekkür etti.