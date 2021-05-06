SABAH Spor Özel | Burak Elmas'tan dikkat çeken Fatih Terim ve Arda Turan sözleri! / 06.05.21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasarayda 29 Mayısta yapılması planlanan başkanlık seçimi dün ileri bir tarihe alındığı açıklandı. Alınan karar sonrası mevcut yönetimde istifalar oldu ve başkan adayları da tepki gösterdi. Başkan adayı Burak Elmas da SABAH Sporu ofisinde konuk etti. Elmas, “Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı.” dedi. İşte Burak Elmasın Fatih Terim ve başkanlık görevi için söylediği flaş sözler...