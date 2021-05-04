SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı! Otogar saldırganları 250 dolara bomba taşımışlar / 04.05.21

15 Temmuz Demokrasi Otogarında 5 kilo ağırlığında 6 plastik patlayıcıyla yakalanan ve tutuklanan 3 şüpheliyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı. Otogarda yakalanan zanlıların bombayı 250 dolara taşıdığı ortaya çıktı. İ.Z.’nin Silivri Cezaevinde kaldığı dönemde tanıştığı bir arkadaşının kendisine 250 dolarlık silah taşıma işi olduğunu anlatan Y.S.39, COVID-19 virüsü taşıması nedeniyle karantinada olduğunu, arkadaşı İ.Z.yi arayarak yardım istediğini, çantada bomba olduğunu bilmediğini, öğrendiğinde bombayı bırakıp kaçmalarını söylediğini iddia etti.