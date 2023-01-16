DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacanın, Biz gelince kusura bakmayın, savunma sanayiine dokunacağız. sözlerine tepki yağdı. Sabah.com.trye konuşan AK Partili İsmail Ok, HDPyi, PKKyı biliyorduk da, Ali Babacanı bilmiyorduk! Millet bunlara fırsat vermeyecek. dedi. MHPli Erkan Akçay, Bunlar artık düşmana askerlik yapıyor. Düşmanın kılıcını sallıyorlar. diye konuşurken, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bu araçlar Türkiyenin dünyadaki gururudur. Türkiye için taş üstüne taş koyanların ellerini soğutmak değil desteklemek gerekir. ifadelerini kullandı. AK Partili Hasan Turan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.