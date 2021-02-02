Saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmeli?

Plastik Cerrahi Uzmanı İbrahim Çevik, saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor: ‘Eğer alkol kullanılıyorsa operasyondan en az 1 hafta önce bırakılmalıdır. Aspirin gibi kan sulandırıcılar operasyonun bir hafta öncesinde bırakılması tavsiye edilir. Saçlara losyon, jöle, saç kremi gibi kimyasal ürünler sürülmemelidir. Operasyona girmeden önce tedavisi devam eden tansiyon, şeker, kalp, ülser gibi rahatsızlıklar varsa bundan hekimin haberdar edilmesi, kullanılan ilaçların belirtilmesi gerekir. Sigara kullanımı da operasyonu olumsuz yönde etkileyebileceğinden, en az bir hafta, hiç değilse birkaç gün öncesinden bırakılmalıdır. Operasyona gelmeden önce kahvaltı yapılması veya yemek yenilmesinde bir sakınca yoktur. Bütün bu tavsiyelere uyarak kliniğe gelen hastalar bekletilmeden operasyon odasına alınır. Hazırlık ile beraber 6-9 saat arası süren saç ekiminin ardından hasta taburcu edilir’.