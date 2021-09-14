Saddam Hüseyin'in askeriydi! Kızından günlerdir haber yok... / 14.09.21

Sabah

Uzun yıllar Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un İstanbul'da yaşayan kızı 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi, 20 yaşındaki Sally'nin kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Kızının can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Anne Leyla Naim Al-Abbood, "Şüphelendiğimiz bir kişi var. Muhammed adlı bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip evlenmek için kızımızı istedi ancak kızımız onu istemedi. Kızımı öldürmüş olabilir" dedi.