Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı / 10.02.22

II. Abdülhamit döneminde Sadrazamlık yapan Avonyalı Mehmed Ferid Paşanın 100 milyon TL üzerindeki mirası davalık oldu. Sadrazamın soyu, eşi Rafet Hanımdan olan çocukları Celalettin Paşa ve Seniye Hanımdan sürdü. Günümüzdeki mirasçıları O.V. ile kuzenleri ikiz kız kardeşler A.Y. ve E.S. arasındaki miras davaları sırasında Seniye Hanımın nüfusta Sadrazamın kızı olarak görünmediğini öğrendi. Bunun üzerine ikiz kız kardeşler, nüfus kayıtları düzeltisin talebinde bulunarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine deliller eşliğinde dava açtı. Mahkeme, DNA tespiti yapılması için Fethi Kabir kararı verdi. Aşiyanda bulunan Sadrazamın eşi Rafet, kızı Seniyenin, oğlu Celalettin Paşanın 80 yıllık mezarları açılarak kemik örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.