Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması / 28.09.21

Sabah

Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği sorularını da yanıtladı. Okulların açık kaldığı dönemdeki vaka sayılarını da açıklayan Koca: "Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı." bilgisini verdi. İşte Bakan Koca'nın açıklamasının satır başları: