Sağlık Bakanlığı'ndan "fonksiyonel tıp" düzenlemesi: Hepsi tek tek ruhsatlandırılacak ve... / 21.09.21

Sabah

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilgili paydaşlarla hazırlanan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı"nı görüşe açtı. Düzenleme son şeklini aldığında, Türkiye'de ilk kez "fonksiyonel tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçevesi belirlenmiş olacak. Yeni mevzuatla homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırması ve sadece eczanelerden güvenli şekilde satışının yapılması sağlanacak.