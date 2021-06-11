İngiltere’de iki kişinin ölümüne sebep olan Maymun Çiçeği Virüsü endişe yarattı. Koronavirüs henüz etkisini yitirmemişken akıllara ‘Yeni bir salgın mı ortaya çıkıyor?’ sorusu geldi. Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vefik Arıca, “Seyahat öyküsü olan ve belirtilere sahip kişiler mutlaka test yaptırmalı ve 16 gün karantinaya alınmalı” dedi. Prof. Dr. Vefik Arıca, Maymun Çiçeği Virüsü’nün DNA virüsü olması nedeniyle salgına sebep olma ihtimalinin düşük olduğunu ancak koronavirüse göre daha hızlı ölüme sebep olduğunu belirtti.