Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanı eşleri ve basın çalışanları için koronavirüs aşı randevu sisteminin açıldığını açıkladı! Koronavirüs salgını sürecinde hem test sonuçlarının, hem de koronavirüs aşı randevu ekranının görüntülendiği e-Nabzı sistemine ilgi arttı. Bu nedenle de MHRS e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma adımları arşatırılıyor. E-devlet ile e-nabız girişi yapılabiliyor ve şifre olmaksızın e Nabız aşı randevusu alınabiliyor. Peki, koronavirüs aşı randevusu e-devlet ile giriş ekranına nasıl ulaşılır?