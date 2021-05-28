Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişmeyi açıkladı. Bakan Varank, VLP tekniğiyle hazırlanan yerli koronavirüs aşısı denemelerinin Faz 1 çalışmalarının tamamlandığını ve Faz 2 çalışmaları için gönüllü arandığını duyurdu. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, güvenirliği kanıtlanan VLP temelli yerli aşıyla ilgili tüm merak edilenleri sabah.com.tr’ye açıkladı. VLP temelli yerli aşının başarı oranının diğer aşılara göre yüksek olduğunu belirten Oğuztürk, antikor oranının da daha iyi olduğunu söyledi.