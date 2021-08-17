Sağlık raporu olan kıdem tazminatı alabilir mi? Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor / 17.08.21

Sabah

Salgın döneminde hastalık istirahat raporu alanların sayısı artarken, bu konuda suiistimal, kıdem tazminatı, işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İhbar süresini 6 hafta aştığı gerekçesiyle bir işçinin iş akdinin bildirimsiz feshedilebilmesi için raporun aralıksız olması gerekir. Bildirimsiz fesihte işveren ihbar tazminatı ödemez. İşte merak edilenler...