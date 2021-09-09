Şahap Kavcıoğlu: Enflasyon son çeyrekte düşüş sürecine girecek / 09.09.21

Sabah

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin güçlü adımlarla yola devam ettiğini mesajını verdi. Kavcıoğlu, firmaların yatırım iştahının yükseldiğini, milli gelirin yüzde 21.7 büyüdüğünü, işgücü piyasasının toparlandığını, rezervlerin 120 milyar dolara ulaştığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun son çeyrekte düşüş eğilimine girmesini beklediklerini belirterek, "Enflasyon görünümünde geçici unsurlar etkisini yitirecek. Enflasyonda çekirdek göstergelere, yani enflasyonun geçici olup olmadığına bakacağız" dedi. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın TL'yi güçlendirecek adımlar atacağını bildirdi.