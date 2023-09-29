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Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı / 29.09.23

Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı / 29.09.23

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150 Bölüm | 08:17:14
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01

Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı / 29.09.23

Sabah 00:44
02

Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler / 29.09.23

Sabah 01:08
03

Bakan Kacır'dan TÜBİTAK bursu müjdesi! Aylık 90 bin TL'ye yükseldi / 29.09.23

Sabah 00:58
04

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu / 29.09.23

Sabah 00:27
05

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu / 28.09.23

Sabah 00:42
06

Vergisiz telefon desteğinin detayları belli oldu: Şifresi tanımlanan öğrenci telefon ve bilgisayarı alacak / 28.09.23

Sabah 01:05
07

Külliye’de ‘yerel seçim’ gündemli Cumhur İttifakı zirvesi / 28.09.23

Sabah 01:00
08

Hatay’ın yeniden ihyasına altın dokunuş / 28.09.23

Sabah 00:59
09

Kurtuluş Savaşı’ndan tam bağımsızlık yarışına / 28.09.23

Sabah 10:29
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