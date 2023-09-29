İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Soruşturmada toplanan deliller kapsamında 18 farklı eyleme karışan 41 şüpheli İstanbul, Ankara, İzmir’de olmak üzere 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ‘Şahinler Çetesi’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil şüpheli 41 yakalandı ifadelerine yer verdi