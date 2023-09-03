Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşanan rüşvet olayını gündeme getiren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş’ın bir algısını daha çürüttü. Özcan, Yavaş’a kendi bürokratları bile güvenmiyor. Çünkü Yavaş onların arkasında durmuyor direk görevden alıyor. Ama ne hikmetse Halk Ekmek Genel Müdürünü görevden almadı. Biz olayı gündeme getirmeden önce müfettiş atıyor ama konunun üstünü kapatmak için yapıyor bunu. Daha sonra konu gündeme gelince Yavaş savcılığa gidiyor. dedi.