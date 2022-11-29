Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahte doktor olayının titizlikle incelendiğini belirten Bakan Koca, Kovid-19’daki son gelişmelerden, grip ve Kovid’in karıştırılmasına, yeni bir yerli test kiti ile bu ayrımın ortadan kaldırılacağına kadar önemli mesajlar verdi. Bakan Koca, sahte doktorun hastaneye herhangi bir evrak sunmadığını da belirtti. Sahte doktorun hastaneden maaş da almadığını vurgulayan Bakan Koca, sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği belli olduğunu söyledi.