Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?” / 18.09.21

Sabah

İstanbul’da kendisini şirket sahibi üst düzey bir iş adamı gibi tanıtıp avukatlarla yemek yiyen ve bir süre sonra şarjım bitti deyip yemek ortasında kaçarak hesabı avukatlara ödeten dolandırıcı Sinan G. (43) Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sahte iş adamının yemek ortasında “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?” deyip avukatların telefonunu da çaldığı öğrenildi. 12 ayrı avukatı aynı yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüphelinin tekstil işçisi olduğu öğrenildi.