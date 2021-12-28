Sahte kimlikle Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı! G-87 kodlu DEAŞ'lı... / 28.12.21

Son dakika haberi: DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş yıllarda Suriye’de faaliyet gösteren ve hakkında G-87 Güvenlik açısından tehlike arz eden kodu olan Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. Türkiye’ye sahte kimlik ile giriş yapmak isterken yakalandı. Kiev’den Ankara’ya inen uçakta bulunan ve Uluslararası Risk Analiz Grubu URAG görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi B.V.’nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyet, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları ile DEAŞ terör örgütü üyesi şahıslara ait çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildi.