Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında yeni gelişme! / 26.10.21

Sabah

İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavga sonucu aralarında ünlülerin hocası olarak tanınan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişinin ölümüne sebep olan Mustafa Öztürk’ün yargılandığı davanın 3. celsesi görüldü. Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık Öztürk, para için adam öldürmeyeceğini ileri sürerek ‘Benim öldürme niyetim yoktu. Tehdit edip çıkacaktım. Asla bilerek yapmadım. Öldüğünü düşünüp 1 el saha sıktığım doğrudur’ dedi. Ardından mütalaasını veren savcı sanıkların cezalandırılmasını isterken mahkeme, davayı erteleme kararı aldı.