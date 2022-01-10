Şampiyon 'robot kadın' Göğsümüzü kabartan emine SABAH'a konuştu / 10.01.22

Almanya Berlindeki Paralimpik Yüzme Dünya Serileri Yarışmasında 150 metre finalinde bronz madalya kazanarak Türkiyenin bayrağını dalgalandıran şampiyon yüzücü Emine Avcu, parmak ısırtan yaşam azmini SABAHa anlattı. Sol kolu ve iki bacağı olmadan dünyaya gelen, 14 yaşındayken protez bacaklarına kavuşan Emineyi görenler ona Robot Kadın diyordu. 21 yaşındayken yüzme sporuna ilgi duyduğunu söyleyen Avcu, gençlere örnek bir ışık olmak istediğini dile getiren Emine, Beni güçlü yapan şey aslında güçsüzlüklerimdi.